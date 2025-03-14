В Госдуму внесли проект об обязательстве райсудов принимать дела о домашнем насилии

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, который уравнивает мировые и районные суды в вопросе принятия к производству заявлений от потерпевших от побоев. Соответствующие поправки вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК). Об этом сообщают «Ведомости».

Поправки были разработаны Минюстом после постановления Конституционного суда в марте 2024 года. Сейчас уголовные дела частного обвинения (например, дела о побоях) обычно рассматривают мировые судьи. С 2018 года некоторые из них стали передавать в районные суды, но четких правил для этого нет. Из-за противоречивой практики суды иногда отказывают в рассмотрении дел, ссылаясь на неурегулированность процедуры. По данным Минюста, за последние 5 лет количество дошедших до суда уголовных дел, возбужденных по заявлениям в порядке частного обвинения, сокращалось. В 2020 году их было 6035, в 2021 — 5259, в 2022 — 4743, в 2023 — 4330. В первом полугодии 2024 года — 2043 уголовных дела.

Законопроект предлагает устранить эту правовую неопределенность. Он унифицирует правила рассмотрения таких дел районными судами и мировыми судьями, ускорить процесс и повысить защиту потерпевших. Также документ убирает дублирующиеся нормы в УПК.

Советник Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Сергей Насонов сообщал, что из-за отсутствия в УПК нормы о возможности рассмотрения судьей районного суда дел частного обвинения на практике применялась аналогия закона, что порождало правовую неопределенность в судебной практике. По его словам, доходило до отказов судей районного суда рассматривать подобные дела. «В случае принятия законопроекта будет обеспечен должный уровень судебной защиты участников судопроизводства — как частных обвинителей, так и подсудимых», — говорил он.

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