Погода в Калининградской области 14 марта

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Днём в пятницу, 14 марта, в Калининграде ожидается облачная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +5°C. Атмосферное давление — 756 мм, ветер северо-западный, 2 м/с. Вероятность осадков — 0%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +4°C, на востоке области +5°C. На всей территории ожидается умеренный дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу пасмурно. Температура утром +2°C, днём +3°C, вечером −1°C. Влажность составит 82%, давление — 749 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что в пятницу «в тыловой части циклона „Урс“ к нам пришёл холодный воздух со Скандинавии: к утру похолодало до 0...+2°С по области. Сейчас небо затянуто слоисто-кучевой облачностью, но после обеда под влиянием приближающегося антициклона небо прояснится! Впрочем, теплее от этого не станет: днем всего +2...+4°С в Калининграде и области, а вечером при ясном небе похолодает до −1...-4°С! Существенных осадков не ожидается, разве что утром местами может пролетать слабый мокрый снег. Северо-западный ветер днем продолжит ослабевать. В общем, сегодня одеваемся теплее!».

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