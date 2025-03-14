Погода в Калининградской области 14 марта

Днём в пятницу, 14 марта, в Калининграде ожидается облачная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +5°C. Атмосферное давление — 756 мм, ветер северо-западный, 2 м/с. Вероятность осадков — 0%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +4°C, на востоке области +5°C. На всей территории ожидается умеренный дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу пасмурно. Температура утром +2°C, днём +3°C, вечером −1°C. Влажность составит 82%, давление — 749 мм.