Похолодание продолжается: прогноз погоды в Калининграде на выходные

Похолодание продолжается: прогноз погоды в Калининграде на выходные
Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»
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В конце недели в Калининграде и области ожидаются морозные ночи и умеренно прохладные дни без существенных осадков. Самая комфортная погода, вероятно, будет в субботу. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области.

В пятницу в течение дня будет дуть северо-западный ветер, 4-10 м/с (в прибрежной зоне в порывах до 13-15 м/с). Воздух не прогреется выше +2...+4°C. Днём и вечером переменная облачность без осадков.

В субботу ночью −2...-4°C (местами до −5...-7°C по области), малооблачно и без осадков. Днём воздух прогреется до +4...+7°C, ясно и без осадков. Ветер переменный (преимущественно северный/северо-восточный), слабый (2-6 м/с).

В воскресенье ночью +2...-1°C на побережье и −1...-4°C в Калининграде и области, малооблачно и без осадков. Днём +4...+6°C (на побережье — прохладнее, на востоке и юге области — теплее), облачно с прояснениями. Днём и вечером возможны небольшие осадки в виде дождя/мокрого снега. Ветер переменный с юго-западного ночью на западный утром и северо-западный днём и вечером, 4-8 м/с, в порывах до 12-14 м/с.

В понедельник, согласно предварительному прогнозу, в регион «вновь „хлынет“ арктическая воздушная масса». Ночью вероятны морозы до −2...-5°C, днём столбик термометра поднимется до +2...+4°C. Высока вероятность зарядов крупы/мокрого снега с порывистым северным/северо-западным ветром (предварительно до 12-15 м/с в порывах).

К середине грядущей недели арктический воздух сместится восточнее, а антициклон обоснуется над центральной и южной Европой, установив в регионе спокойную, сухую и солнечную погоду. Под действием солнца дневные температуры будут становиться выше, а поступающие тёплые воздушные массы вдоль западной периферии высокого давления неумолимо «потянут» суточный температурный фон вверх.

«Процесс будет не быстрым — до середины/конца следующей недели, вероятно, сохранятся ночные заморозки (а вплоть до среды местами до −3...-6°C), дневные температуры до +10°C и выше, вероятно, порадуют нас ко второй половине недели (четверг-пятница), а на следующие выходные, в „долгосроке“, очередной вынос южного воздуха и очень тёплая погода (до +15°C и выше), но это все будет уточняться и корректироваться», — добавили метеорологи.

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