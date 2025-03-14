Проект строительства нового корпуса лагеря «Юность» прошёл экспертизу

Проект строительства нового корпуса лагеря «Юность» прошёл экспертизу
Фото: Алексей Милованов / «Новый Калининград»
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Проект строительства нового корпуса оздоровительного лагеря «Юность» им. Гайдара в Светлогорске получил положительное заключение государственной экспертизы. Информация об этом содержится в реестре на сайте ГИС ЕГРЗ.

Строительство объекта запланировано на улице Балтийской. Заказчиком работ является МБУ «Управление капитального строительства», подведомственное администрации Калининграда. Документацию для экспертизы подготовило ООО «Круг». Заключение по ней сделали 13 марта.

Строительство нового корпуса для «Юности» в октябре 2024 года анонсировал губернатор региона Алексей Беспрозванных. Помимо загородного центра им. Гайдара, объекты должны появиться также в лагерях в лагерях «Алые паруса», имени Лёни Голикова и «Мечта». «260 новых мест позволят увеличить на тысячу количество детей, отдыхающих в загородных лагерях. На особом контроле — проведение ремонтов, качество питания, подготовка специалистов и безопасность», — заявил тогда глава региона.

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