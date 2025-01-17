Три пакета обещаний: что успел сделать новый губернатор за 100 дней на посту

В конце прошлого года исполнилось 100 дней, как седьмой губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных вступил в должность. В общей же сложности глава региона находится у власти уже восемь месяцев — с 15 мая 2024-го. 100 дней на посту губернатора — повод подвести промежуточную черту, посмотреть, как он исполняет уже данные обещания, и зафиксировать новые.

Итоги восьми месяцев

В первые 50 дней нахождения Беспрозванных на посту глав региона мы зафиксировали первые 11 обещаний. Во время своей инаугурации 20 сентября губернатор сформировал очередной пакет. Спустя 100 с небольшим дней после того, как он официально вступил в должность, можно подвести первые итоги.

Выполненные или частично выполненные обещания:

Онкоцентр в Родниках наконец открылся и даже начал принимать пациентов. Также можно констатировать, что губернатор исполнил обещание о встречах с жителями. Так, 28 ноября глава региона провёл выездное совещание правительства области в Советске, а 25 декабря — в Балтийске, каждый раз напрямую общаясь с местным населением. Про последний выезд можно почитать тут.

В список выполненных обязательств можно включить появление в продаже субсидированных авиабилетов, которые периодически исчезают. Однако после жалоб губернатору вновь появляются на непродолжительное время.

Обновление муниципального автопарка пока что зафиксировано только в Калининграде: 26 декабря горожанам представили 15 новых троллейбусов. Некоторые уже вышли на линию. Администрация Калининграде позже отметила, что городу необходимо в общей сложности 35 троллейбусов.

Строительство корпуса «Планета Океан» Музея Мирового океана завершилось: в начале декабря Беспрозванных отчитался о 85% готовности корпуса, а перед Новым годом правительство области выдало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Официальное открытие запланировано на 12 апреля.

Давно достроенная поликлиника на Сельме наконец-то заработала. Правда, не в сентябре, как ранее обещал губернатор. Официальное открытие учреждения пришлось на 29 ноября. Сдвиг сроков Беспрозванных объяснил логистическими проблемами.

Обещание вернуть футбольный клуб «Балтика» в российскую Премьер-лигу, данное Беспрозванных на десятый день на посту врио губернатора, на данный момент, объективно, в меньшей степени зависит от главы региона. Тем не менее сегодня клуб уверенно входит в лидеры Первой лиги России, застолбив за собой зону прямого повышения с запасом на семь очков.

Нет информации об исполнении следующих обещаний: о снабжении дронами калининградских фронтовиков на СВО, ускорении строительства межрайонной поликлиники в Советске, ПСД по которой власти обещали закончить уже в декабре, плане модернизации ливневой системы Калининграда. Не слышно о разработке плана появления чистой воды в каждом районе области, расширении накопителя на погранпункте в Чернышевском, открытии нескольких умных площадок и фиджитал-центра и др. Кроме того, можно констатировать, что пока нет окончательного результата в деле борьбы с неприятным запахом в Советске из-за свалки в Барсуковке. Также не удалось губернатору зафиксировать цены при помощи «голубых ценников» — они всё равно продолжили расти. На ситуацию, как признался сам Беспрозванных во время своей первой «прямой линии», влияют логистика и увеличение себестоимости продукции.

Также до сих пор не понятно, как власти будут создавать условия для блестящей карьеры молодёжи (такое обещание тоже давал глава региона).





Третий пакет обещаний

После инаугурации Алексей Беспрозванных продолжил наращивать объем обещаний. Основной рупор губернатора — телеграм-канал, перешедший по наследству от экс-главы Антона Алиханова. Некоторые свои посулы новый губернатор оставил не только в соцсетях и мессенджерах, но и во время своей первой прямой линии и декабрьского послания.

27 сентября 2024 года: обеспечение стабильности морских перевозок в Калининградскую область

По итогам встречи с помощником президента Николаем Патрушевым Беспрозванных сообщил, что стороны «договорились о совместной работе на перспективу». В неё планировали включить новые паромы на калининградской морской линии, реконструкцию действующего железнодорожно-паромного комплекса в Балтийске и достроить и развить терминал в Пионерском.

7 октября: поставить новое оборудование в Региональный перинатальный центр

Беспрозванных посетил учреждение во Всероссийский день беременных. Он отметил, что в РПЦ есть все необходимое для безопасного рождения детей, ухода за ними и восстановления мам. «Обсудили с главврачом развитие центра. Есть ещё над чем работать: оснащение оборудованием, привлечение специалистов и ремонтные работы», — написал губернатор.

10 октября: поставил в приоритет реконструкцию ГРС в Светлогорске и газификацию Балтийска

На газовом форуме в Санкт-Петербурге губернатор подписал соглашение с «Газпромом» о сотрудничестве компании с Калининградской областью в интересах региона. «В приоритете: реконструкция ГРС „Светлогорск“, необходимой для обеспечения газом прибрежных районов региона, и газификация Балтийского округа. С „Газпромом“ работаем над финальными шагами по вводу объектов в эксплуатацию», — сказал глава региона.

12 октября: пять новых корпусов в четырёх загородных лагерях

На форуме «Большие смыслы» Калининградскую область второй год подряд признали лучшей в Северо-Западе по организации детского отдыха, несмотря на то, что загородные лагеря доступны лишь небольшой части детей. В планах властей до 2027 года — строительство пяти новых корпусов в лагерях «Алые паруса», имени Лёни Голикова, «Мечта» и «Юность». Работы должны провести в рамках нового нацпроекта. «260 новых мест позволят увеличить на тысячу количество детей, отдыхающих в загородных лагерях. На особом контроле — проведение ремонтов, качество питания, подготовка специалистов и безопасность», — заявил глава региона.

15 октября: увеличение размера субсидии в рамках «Балтийского долголетия» до миллиона

Беспрозванных пояснил, что власти уже поддержали 266 инициатив проекта. К ним присоединились 17 тысяч человек. Размер субсидии планируют увеличить до 1 млн рублей за проект.

16 октября: открытие трёх школ по национальному проекту в 2025 году

«В наших планах в следующем году открыть три школы по нацпроекту „Образование“: две в Калининграде, одну в Светлогорске», — пообещал губернатор.

30 октября: возобновление строительства школ на улице Лазурной в Гурьевске и посёлке Луговое

«В планах — закончить строительство [учреждения на улице Луговой] к концу следующего года, дать старт учёбе 1 сентября 2026 года. По второй школе в посёлке Луговое необходимые решения также уже приняты», — заверил Беспрозванных.

30 октября: создание сети ярмарок в муниципалитетах

«Мы должны обеспечить население овощной продукцией по доступным ценам, а фермерам предоставить прямой доступ к продажам населению без посредников», — высказался глава региона.





3 ноября: расширение сети электрозарядных станций

«На начало этого года у нас было около 40 зарядных станций, до конца года увеличим их число более чем на 20 единиц. В следующем году мы расширим сеть ЭЗС как минимум в 3 раза», — пообещал Беспрозванных.

5 ноября: искоренение практики срыва сроков сдачи социальных объектов

«На М. Расковой реконструируем здание поликлиники № 2, к ней прикрепят 31 000 человек. Этот объект — ещё один пример срыва сроков. И эту практику буду искоренять», — говорится в сообщении главы региона. Он также поручил проработать возможность проведения ремонта в детской поликлинике на улице Огарёва.

12 ноября: поддержка «Балтийского шторма» (регби-клуба из Калининграда — прим. «Нового Калининграда») и ремонт основной трибуны стадиона на Сельме

«Будем поддерживать ребят и дальше. Сделали подарок: теперь спортсмены будут передвигаться на своём брендированном автобусе, — отметил Беспрозванных. — Съездил к ним на базу посмотреть, где тренируются. Поможем с ремонтом основной трибуны стадиона имени Юрия Шуляковского на Сельме».

15 ноября: завершение строительства очистных в Янтарном к концу 2025 года

«Поставил задачу в конце следующего года закончить работы. Заменяем зарубежное оборудование на отечественное, из-за чего сроки и сдвигаем. Дал поручение модернизировать водонапорную башню и улучшить качество водоснабжения в окрестностях улиц Балебина и Советской во второй половине 2025 года», — заявил Беспрозванных.

23 ноября: поддержка волейбольного клуба «Локомотив»

«Поздравил наших спортсменок из „Локомотива“ с победой на Кубке России по пляжному волейболу. Наша гордость и сила региона! Продолжим поддерживать, не сомневайтесь», — написал глава региона.

26 ноября: увеличение количества поездов в приморские города из Калининграда

«В следующем сезоне — сдвоенные „Ласточки“ на побережье. Увеличим количество поездов до Зеленоградска, для светлогорского направления добавим ещё четыре поезда», — пообещал он.

30 ноября: продолжение благоустройства дворов по нацпроекту «Жильё и городская среда»

В 2024 году в Калининграде привели в порядок 36,5 тысячи кв. м, писал губернатор. В округах до конца года —планировалось благоустроить 143 тысячи кв. м дворовых и общественных территорий. «Работу не останавливаем, продолжим её в следующем году уже по новому нацпроекту „Инфраструктура для жизни“. На благоустройство в 2025–2026-м выделили больше 1 млрд рублей», — отметил губернатора.

Обещания, данные во время прямой линии 12 декабря:

— Решение проблемы дефицита водителей в общественном транспорте в течение года.

«Мы видим, что город уже сегодня повышает зарплаты водителям, создает специальные социальные пакеты, работает над обеспечением жилья для водителей и занимается привлечением специалистов из других регионов России», — подчеркнул Беспрозванных.

— Решение проблемы дефицита врачей за счёт мер социальной поддержки

«Для этого мы подняли стоимость сертификата, который выдаётся на жильё, повысили период аренды: было полгода, [когда] мы компенсировали приехавшим врачам [затраты] на аренду жилья, своим решением я поднял это до трёх лет. <...> Поручил министру здравоохранения в течение четырёх месяцев разобраться и решить вопрос с маршрутизацией», — рассказал губернатор.

23 декабря: достижение уровня газификации региона в 90%

«Уровень газификации в регионе — 86,9%. Это 6 140 км газораспределительных сетей, природный газ подведён к 400 тысячам домовладений, где живут 720 тысяч человек. К 2030 году планируем достичь показателя в 90%», — написал глава региона.





Обещания, данные во время послания к Законодательному собранию 24 декабря:

— Удвоение ВРП к 2030 году

«Мы ставим для себя крайне амбициозную цель — это рост ВРП к 2030 году в два раза», — сказал Беспрозванных. По его словам, «это ключевая важная цель, которая позволит обеспечивать все задачи социального характера и комфорта».



— Оценка власти «через удовлетворенность человека»

«Самое главное — будем измерять удовлетворенность и качество работы власти именно через удовлетворенность человека. Это основной принцип нашей работы, которым мы сегодня руководствуемся, и так будет всегда», — пообещал глава региона.



— Увеличение объёма дотаций муниципалитетам

«По каждому муниципальному образованию уже к 1 июля следующего года поручил разработать комплексный план развития территории, который ляжет в основу развития экономики на пятилетку, — рассказал губернатор. — Основная задача — повысить самодостаточность муниципалитетов. Рост доходов местных бюджетов будет одним из ключевых показателей эффективности муниципальной власти».



— Кампус для СПО к 2030 году

«Более чем на 30% планируем увеличить количество бюджетных мест по программам среднего профессионального образования. К 2030 году построим кампус среднего профессионального образования в Калининграде. Продолжается строительство кампуса „Кантиана“», — заявил он.



— Общий променад Светлогорска и Пионерского

«До 2030 года предусматривается строительство и реконструкция шести объектов общей протяженностью 9,3 км. А к 2030 году планируем построить двухкилометровую набережную от променада в Светлогорске до порта в Пионерском», — отметил Беспрозванных.



— Поддержка запуска рыбопромысловых предприятий

«Поддержим реализацию новых проектов, среди которых проект по выращиванию лосося в установках замкнутого водоснабжения. К строительству завода приступят в следующем году, а к 2030 году предприятие планирует выйти на полную мощность порядка 5 тысяч тонн. Это позволит обеспечить область качественной, а главное — доступной лососевой рыбной продукцией», — пообещал глава региона.



— Ремонт больниц в ближайшую трёхлетку

«В ближайшие три года планируем ремонт в Детской областной больнице и детском отделении Неманской больницы, Краснознаменской и Полесской больницах, Инфекционной больнице Калининградской области, приведем в порядок 29 фельдшерско-акушерских пунктов, обновим 4-й этаж Светловской ЦРБ и других», — заверил губернатор.



— Новое оборудование Балтийской ЦРБ

«Больница хорошая, пообщался с пациентами. Осмотрел несколько блоков. Решил, что закупим цифровой маммограф, рентген-аппарат, флюорограф», — написал глава региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

26 декабря: равномерное обновление общественного транспорта в районах региона

Губернатор рассказал о пусконаладочных работах у новых троллейбусов, прибывших в Калининград. По его словам, автопарк муниципалитета изношен на 90%, поэтому обновление ему необходимо. То же самое касается и других городских округов Калининградской области. «Остальной транспорт тоже будем обновлять равномерно во всех округах региона. В следующем году планируем обновить весь парк троллейбусов и продолжить замену автобусов в Калининграде и других муниципалитетах», — отметил Беспрозванных.

28 декабря: бесперебойное субсидирование морских перевозок

Такое заявление губернатор дал по итогам встречи с представителями калининградского бизнеса. «Будем добиваться бесперебойного субсидирования морских грузоперевозок, рассматриваем меры, которые могут помочь с ситуацией со скоплением грузовых фур на погранпереходах», — заверил он.

14 января 2025 года: обновление плана маршрутизации населения при обращении в медицинские учреждения региона

«Готовим обновлённый план маршрутизации, чтобы каждый житель понимал, где он прикреплён и куда ему идти. При этом имея комфортную транспортную доступность», — написал губернатор после посещения городской больницы № 4.

Отметим, что это не исчерпывающий список обещаний, которые регулярно направо и налево раздает губернатор, в том числе во время встреч с жителями. Мы зафиксировали наиболее важные, выполнение которых должны помочь сделать из Калининградской области лучший регион России (самое главное обещание Алексея Беспрозванных).

Текст: Денис Шелеметьев, фото: Юлия Власова / Новый Калининград