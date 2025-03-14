Водонапорную башню в Правдинске планируют открыть для посетителей в этом году

Водонапорную башню в Правдинске планируют открыть для посетителей в этом году
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Старинную водонапорную башню в Правдинске планируют открыть для посетителей в текущем году. Об этом «Новому Калининграду» рассказал руководитель эко-площадки «Зелёный Кот» Денис Калиновский, который является управляющим на объекте.

Калиновский пояснил, что сейчас на территории башни проходят работы по благоустройству, а также противоаварийные мероприятия на внутренней лестнице.

«Эта башня является объектом культурного наследия, поэтому мы получали задание на проектирование, лицензированная организация разработала нам проект, и подрядчик проводит работы по лестнице», — уточнил он.

Калиновский добавил, что собственник планировал организовать внутреннюю смотровую площадку (внешнюю сделать нет возможности), а также открыть в башне музей, концепция которого пока определяется.

«Окончательного решения пока нет. После того, как внутренние работы завершатся, концепт также будет готов, — пояснил управляющий. — Что касается смотровой площадки, то там есть окна, через которые открывается хороший вид».

Напомним, что выведенное из эксплуатации историческое сооружение располагается по адресу улица Кутузова, дом № 23. В декабре 2022 года администрация Правдинска продала её на аукционе за 2 млн рублей (начальная цена составляла — 640 тыс. руб. — прим. «Нового Калининграда»).

В проколе было указано, что 50-метровую башню купил индивидуальный предприниматель Сергей Шаранов. Основной вид его деятельности — музейная деятельность.

Башня была построена в 1924 году для обеспечения водой Фридланда (ныне Правдинск — прим. «Нового Калининграда»). До 2012 года она действовала по прямому назначению. В введением в строй в Правдинске станции водозабора необходимость в эксплуатации башни отпала. Шаранов на момент покупки был директором гостинично-развлекательного центра «Парадокс» в Зеленоградске.

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