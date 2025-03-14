В «Единой системе обращения с отходами» сменился руководитель

В государственном предприятии Калининградской области «Единая система обращения с отходами» сменился руководитель. Об этом «Новому Калининграду» в пятницу, 14 марта, сообщила министр природных ресурсов и экологии региона Оксана Астахова.

По её словам, Ярослав Поляков покинул пост директора по собственному желанию. Получить оперативный комментарий у него не удалось. На место руководителя назначили Виталия Руткаускаса. По данным из открытых источников, он является действующим депутатом Гвардейского округа по восьмому избирательному округу.

Поляков возглавил ЕСОО в феврале 2023 года. На этом посту он сменил Алексея Хряпченко, чья работа на этом посту сопровождалась многочисленными скандалами.