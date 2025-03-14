Прокуратура: на свалке в Ильичево размещены запрещённые к захоронению отходы

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В пос. Ильичево Гурьевского округа на свалке, эксплуатация которой была прекращена в декабре 2019 года, выявили размещение отходов, запрещённых к захоронению. Об этом сообщила региональная прокуратура в ответе на запрос МОО «Зелёное дело».

На свалке и в пределах её воздействия также отсутствует программа мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды, не приняты надлежащие меры по защите от свободного доступа посторонних лиц и не организован контроль доступа на территорию.

Отмечается, что МБУ «Дело», на которое были возложены обязанности по обслуживанию и содержанию, допустило возгорание объекта из-за ненадлежащего проведения мероприятий по сохранению свалки в безаварийном состоянии и контролем за состоянием изоляции отходов.

Директору учреждения было внесено представление и объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Кроме того, в Гурьевском районом суде на рассмотрении находится исковое заявление, предъявленное к «Делу» и администрации округа. Судебное заседание назначено на 24 марта.

Оперативно получить комментарий у МБУ «Дело» «Новому Калининграду» не удалось.

Ранее в июле по иску природоохранного прокурора суд обязал администрацию гурьевского округа провести рекультивацию земель полигона. Проверка выявила, что на его территории допускается несанкционированное размещение строительного мусора и бытовых отходов.

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