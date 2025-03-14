Минфин расширил программу семейной ипотеки на вторичную недвижимость

Минфин расширил программу семейной ипотеки на вторичную недвижимость
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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Министерство финансов России расширило программу семейной ипотеки на вторичную недвижимость. Новые условия начнут действовать с 1 апреля 2025 года. Их распространят на вторичный рынок в городах, где ведется строительство не более двух домов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что купить «вторичку» на льготных условиях по ставке до 6% годовых смогут семьи, имеющие ребенка в возрасте до 6 лет включительно, и только один раз. Жильё можно будет приобрести в доме не старше 20 лет и не признанном аварийным. При этом запрещается приобретать недвижимость у взаимозависимых лиц.

«Это важное решение, которое направлено на улучшение жилищных условий российских семей, проживающих в населенных пунктах, где практически не строится новое жилье. Таким образом мы продолжаем совершенствовать „Семейную ипотеку“, делая эту меру поддержки адресной», — заявил замминистра финансов России Иван Чебесков.

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