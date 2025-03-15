Погода в Калининградской области 15 марта

Днём в субботу, 15 марта, в Калининграде ожидается ясная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +6°C. Атмосферное давление — 765 мм, ветер юго-западный, 1 м/с. Вероятность осадков — 0%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +4°C, на востоке области +5°C. На всей территории осадков не ожидается.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в субботу малооблачно. Температура утром -3°C, днём +4,4°C, вечером 0,4°C. Влажность составит 91%, давление — 760 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что сегодня выдалось самое холодное утро с начала марта: на западе области температура опускалась до -7°С. «Днем будет солнечно, сухо и спокойно, а температура благодаря прогреву поднимется до +5...+7°С по области. С закатом вновь ожидается быстрое похолодание до -2...-4°С вечером. В общем - отличная мартовская погода с антициклонической прохладой в темное время суток и комфортным днем», — отмечается в сообщении.