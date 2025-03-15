«Берег надежды» объявил сбор средств для калининградца с тяжелой формой эпилепсии

Благотворительный фонд «Берег надежды» объявил сбор средств для своего давнего подопечного — Димы Шевчука. Юноша страдает от эпилептических припадков, обездвижен. Деньги требуются на приобретение противосудорожных лекарств, высокобелкового питания, которые жизненно необходимы Диме. Также требуется провести генетический анализ полногенного секвенирования. Сумма к сбору — 150 000 рублей.

Как напомнили в фонде, Дима появился на свет здоровым и крепким. Проблемы начались в младенчестве — малыша начали бить судороги, он перестал развиваться. Диагноз — локализованная (фокальная) (парциальная) симптоматическая эпилепсия и эпилептические синдромы с комплексными парциальными судорожными припадками. Непрерывно прогрессирующее течение, обусловленное неуточненной лейкодистрофией, контрактура голеностопных, коленных суставов. Причина эпилептических припадков, число которых раньше достигало 200 в сутки, не была установлена.

Димина мама ухаживает за обездвиженным единственным сыном в одиночку и была вынуждена оставить работу. Средств у семьи нет. Помочь Диме и его маме можно по этой ссылке.