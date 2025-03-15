Полиция предупреждает россиян о новой схеме мошенничества

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В МВД заявили об очередной схеме мошенничества. Злоумышленники просят перезвонить на неизвестный номер, а в результате со счета жертвы списывается крупная сумма денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы полиции.

«Приходит sms с просьбой перезвонить на указанный номер мобильного телефона. Просьба может быть обоснована любой причиной — помощь другу, изменение тарифов связи, проблемы со связью или с вашей банковской картой и так далее. После того как потерпевший перезванивает, долго держат на линии. В результате оказывается, что со счета списаны крупные суммы», — предупреждает МВД.

Как пояснили в ведомстве, существуют сервисы с платным звонком, реклама которых всегда информирует об этом. «Мошенники регистрируют такой сервис и распространяют номер без предупреждения о снятии платы за звонок», — отметили в МВД.


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