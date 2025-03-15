Метеорологи рассказали, когда калининградцам ждать возвращения «сильного тепла»

Метеорологи рассказали, когда калининградцам ждать возвращения «сильного тепла»
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Заметного потепления жителям региона стоит ожидать лишь в 20-х числах марта. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Сохраняются перспективы возвращения сильного тепла в 20-х числах марта. Синоптическая обстановка, вероятно, вернётся в благоприятную для выносов тропических воздушных масс конфигурацию: антициклон отойдет на восток, на западе расположится циклоническая система, а между двумя барическими системами — адвекция южного воздуха. Так что, во второй половине грядущей недели ожидаем постепенное потепление, и, возможно, дневные температуры до +15°С и выше к следующим выходным», — прогнозируют метеорологи.

Ближайшие же дни, включая начало следующей недели будет холодным. «Ждем ночные заморозки, днем не выше +4....+6°С, в воскресенье и понедельник вероятны осадки в виде снега (в воскресенье — с дождем)», — отмечается в сообщении.

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