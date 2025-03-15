В калининградском кардиоцентре провели уникальную операцию 10-месячному младенцу

В калининградском кардиоцентре провели уникальную операцию 10-месячному младенцу
Фото со страницы «ВКонтакте» Федерального Центра высоких медицинских технологий
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Специалисты калининградского федерального Центра высоких медицинских технологий провели сложную многокомпонентную операцию малышу из Запорожской области с редким критическим врожденным заболеванием сердца. Как утверждают врачи, такая операция была проведена в нашей стране впервые. Об этом сообщили в областном минздраве.

Сразу после рождения ребенку диагностировали комбинированное заболевание сердца, после обследований и консультаций в нескольких клиниках мать с малышом приехали на лечение в Калининград. «Гипертрофическая кардиомиопатия — прогрессирующее, опасное заболевание сердечной мышцы, потому что в любой момент может наступить внезапная сердечная смерть. <...>У мальчика была самая тяжелая форма данного порока — затронут не только левый, но и правый желудочек. Гипертрофированный миокард препятствовал току крови в магистральные артерии из обоих желудочков. Медикаментозная терапия при таком состоянии помочь бессильна», — рассказал заведующий детским кардиохирургическим отделением профессор Евгений Кривощеков.

Калининградские медики смогли провести филигранную операцию, в ходе которой удалили гипетрофированные участки миокарда из правого и левого желудочков. Кроме того, врачи сформировали новый легочный клапан для сердечка малыша из ушка правого предсердия и имплантировали его в легочную позицию. Уникальная операция длилась 5 часов и прошла успешно. 10 дней о малыше заботились в отделении реанимации, выхаживали после сложнейшего вмешательства, затем он проходил лечение в детском отделении. Через месяц после операции мальчика выписали.

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