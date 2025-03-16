Погода в Калининградской области 16 марта

Днём в воскресенье, 16 марта, в Калининграде ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +5°C. Атмосферное давление — 759 мм, ветер северо-западный, 4 м/с. Вероятность осадков — 57%.
На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +3°C, на востоке области +5°C. На всей территории ожидается небольшой дождь.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье ясно. Температура утром −1°C, днём +4°C, вечером +2°C. Влажность составит 87%, давление — 761 мм.В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что в воскресенье «ночь вновь была морозной, но к утру потеплело с появлением юго-западного ветра. Сейчас небо радует солнечной погодой, однако совсем скоро солнечное спокойствие нарушат атмосферные фронты циклона с центром над Белым морем, облачность которых находится всего в 200 км севернее. К полудню потеплеет до +4...+6°С, однако далее станет пасмурно, к обеду начнутся слабые/умеренные осадки в виде дождя/мороси, переходящие в мокрый снег к вечеру, температура днем снизится до +2...+4°С. Дождь/мокрый снег прекратится около 19-20ч, снова прояснится и похолодает до 0...-3°С, к ночи понедельника возможны заряды крупы/снега! Ветер днем сменится на северо-западный, вечером на северный, в порывах до 11-14 м/с (особенно на побережье). В общем, хорошей погодой порадует нас только утро и первая половина дня, далее — стоит одеваться потеплее и брать с собой зонт».