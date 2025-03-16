Погода в Калининградской области 16 марта

Днём в воскресенье, 16 марта, в Калининграде ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +5°C. Атмосферное давление — 759 мм, ветер северо-западный, 4 м/с. Вероятность осадков — 57%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +3°C, на востоке области +5°C. На всей территории ожидается небольшой дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье ясно. Температура утром −1°C, днём +4°C, вечером +2°C. Влажность составит 87%, давление — 761 мм.