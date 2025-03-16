В Калининграде планируют отремонтировать памятник воинам-танкистам

В Калининграде планируют отремонтировать памятный знак воинам-танкистам, который расположен на ул. Генерала Соммера — ул. Маршала Рокоссовского. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.



Способ определения поставщика — запрос котировок в электронной форме. Начальная цена контракта — 705 079, 46 руб. Срок исполнения контракта — с даты заключения по 22 мая 2025 года включительно.

Памятник, имеющий статус объекта культурного наследия муниципального значения, был сооружён архитекторами С.П.Мирошниченко и В.И.Якутиным в 1980 году. По данным сайта горадминистрации, на фронтальной части постамента памятника размещена надпись: «Подвиг ваш — бессмертен. Память о вас — вечна». На тыльной стороне постамента: «При штурме и взятии города-крепости Кёнигсберг 6-9 апреля 1945 года проявили беспримерный героизм советские воины-танкисты. Этот танк Т-34 — непосредственный участник боёв за город. Установлен на пьедестал в знак поклонения калининградцев подвигу героев-танкистов».