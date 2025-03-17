Погода в Калининградской области 17 марта

Погода в Калининградской области 17 марта
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В понедельник, 17 марта, в Калининградской области ожидается самый холодный день с начала марта. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в регионе будет переменная облачность, а воздух в Калининграде прогреется всего до +3°C (ночью температура опустится до −3°C). Осадки маловероятны. Ветер синоптики обещают северный, умеренный, около пяти метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы — 768 мм ртутного столба.

Прогноз на понедельник, который даёт Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, немного отличается. Региональные синоптики обещают днём небольшой дождь со снегом в полосе от Мамоново по Пионерского, а ночью, по их данным, осадки ожидаются на территории всего региона. Умеренный дождь со снегом возможен в центральной и южной части области, включая Калининград.

Дневная температура будет примерно одинаковой по всей области — в районе +3...+4°C, а ночная ниже всего на востоке региона, где обещают до −6°C. Теплее всего ночью будет в прибрежных городах, где, по прогнозу, −1°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») даёт самый негативный сценарий. 17 марта, по его данным, осадков не ожидается, однако будет весьма холодно. Утром температура в Калининграде будет в районе −1,1°C, днём она поднимется всего до +2°C, а вечером опустится до +0,1°C. В течение суток обещают влажность на уровне 76%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» также предупреждают о холодном понедельнике, причиной которого станет неустойчивая арктическая воздушная масса, которая принесёт с собой заряды снега и крупы.

«Местами может даже образоваться символический снежный покров, по области будет морозно, — пишут синоптики. — Утром и днем заряды ослабнут и прекратятся, снег растает, но все еще будет прохладно».

На западе и в центральной части региона местами ожидается гололедица, снежный накат, ухудшение видимости и шквалистое усиление ветра.

«Днём переменная облачность и местами не исключены слабые кратковременные заряды крупы/мокрого снега (особенно утром и в первой половине дня), по области +2...+4°C, вечером без существенных осадков. Ветер ночью и утром преимущественно северный 4-10 м/с, в порывах на побережье до 12-15 м/с, днем и вечером северный/северо-западный 4-8 м/с, в порывах до 10-12 м/с», — добавляют эксперты.

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