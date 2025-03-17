Кемпинги и турмаршруты: минкульттуризм начал отбор грантовых проектов

Министерство культуры и туризмы опубликовало извещения о конкурсном отборе проектов, претендующих на грантовую поддержку. В их число вошли проекты по созданию объектов кемпинг-размещения, развитию национальных туристических маршрутов, а также по приобретению туристского оборудования и созданию доступной туристической среды. Об этом сообщил министр минкульттуризма Андрей Ермак на своей странице «ВКонтакте».

На направление по созданию кемпингов планируется направить 60 млн руб. Участник конкурса обязан обеспечить софинансирование из собственных или привлеченных средств не менее 50% от стоимости проекта. Уточняется, что победитель может получить до 20 млн из средств областного бюджета. Чтобы претендовать на грантовую поддержку, необходимо быть правообладателем земельного участка с такими видами разрешенного использования, как «Гостиничное обслуживание», «Объекты дорожного сервиса», «Обеспечение дорожного отдыха», «Отдых (рекреация)», «Природно-познавательный туризм» и «Туристическое обслуживание». «Если участник конкурса не является собственником земельного участка (земельных участков), срок владения им (ими) должен составлять не менее трех лет с даты получения средств гранта. После завершения проекта вновь созданное средство размещения в обязательном порядке должно быть классифицировано», — пишет Ермак.

Направление по развитию туристических маршрутов «Янтарная мозаика» и «Путешествие мечты в Калининградскую область» получит 20 млн руб., из которых 10 млн отдадут «на руки» победителю конкурса. Участник также должен обеспечить софинансирование из собственных средств не менее 50%. На средства гранта можно будет выполнить обустройство и модернизацию туристских ресурсов в составе туристических маршрутов, включая их адаптацию к потребностям лиц с ограниченными возможностями здоровья, установить или обустроить туристский информационный центр, а также приобрести и установить санитарный модуль.

На проекты, предполагающие приобретение туристского оборудования и создание доступной туристской среды, планируется направить 30,4 млн руб. (до 10 млн «в руки» победителю конкурса). Участник также должен обеспечить софинансирование из собственных средств не менее 50%. «Мы поддерживаем проекты по приобретению пляжного оборудования, оборудования для активного отдыха, оборудования для туристских информационных центров. <...> Плюс мы продолжаем поддерживать проекты, направленные на создание и развитие доступной туристической среды», — уточнил Ермак.

Приём заявок завершится 17 апреля. В отборе могут принять участие индивидуальные предприниматели и юридические лица. Кроме того, победители конкурса должны будут завершить проекты до конца года.

«В начале следующей недели планируем объявить конкурсный отбор на грантовую поддержку „событийки“!», — добавил Ермак.