На Госуслугах заработали черновики заявлений для записи детей в 1-е классы

На Госуслугах заработали черновики заявлений для записи детей в 1-е классы
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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На портале государственных и муниципальных услуг заработали черновики заявлений для записи детей в 1-е классы. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ведомство отметило, что при записи детей в школу учитывается очерёдность подачи заявок. Теперь родители могут писать заявления заранее. В день старта приёмной кампании им останется только нажать на кнопку «Отправить», что делает процесс быстрее. 

«На Госуслугах после формирования черновика заявления в 1-й класс появится таймер обратного отсчёта. Он подскажет, через какое время можно подать заявление. За день до старта приёмной кампании Госуслуги пришлют дополнительное напоминание. Если у вас есть льготы, при заполнении черновика можно дать согласие на автоматическую отправку заявления», — сообщило Минцифры о том, как узнать о старте приёмной кампании.

Ведомство также пояснило, что в школы по месту прописки для всех или в любую другую для тех, кто имеет льготы, заявления будут принимать до 30 июня. Независимо от адреса проживания и наличия льгот — с 6 июля по 5 сентября. Отмечается, что в таком случае ребёнка зачислят только при наличии свободных мест.

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