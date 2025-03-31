В Калининградской области анонсировали приёмную кампанию в первые классы

Старт приёмной кампании в первые классы намечен в Калининградской области на 1 апреля. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

«В этом году школы области будут принимать будущих школьников с 1 апреля по 5 сентября. Подача заявлений откроется в 10:00 часов в Калининграде, в 14:00 — в остальных муниципальных образованиях», — говорится в сообщении.

Направить документы и заявление для поступления в школу можно очно или в формате онлайн. На портале госуслуг уже сейчас можно заполнить черновик, сохранить его в личном кабинете и отправить, когда приём будет открыт. В 2025 году заявление на зачисление в первый класс передают одним из способов на выбор: через портал госуслуг, письмом по почте, лично в школе.

Перечень документов, которые потребуются при зачислении ребёнка в первый класс, включает:

— паспорт родителя;

— свидетельство о рождении ребёнка (или иной документ, подтверждающий родство);

— документ, подтверждающий регистрацию ребёнка по месту жительства или по месту пребывания (если ребёнок проживает на закрепленной территории), это свидетельство о регистрации по месту жительства: для зачисления в школу подойдёт как постоянная, так и временная регистрация;

— медицинскую карту.

Это базовый набор документов, который потребуется всем будущим первоклассникам. В зависимости от ситуации в школе дополнительно запрашивают и другие документы.

Всю информацию о приемной кампании в первый класс в 2025 году можно прочитать на сайте регионального министерства образования.

«В этом году мы ожидаем увидеть в школах Калининградской области около 12 300 первоклассников, — отметила министр образования Светлана Трусенёва. — Для многих категорий детей есть первоочередное, преимущественное или внеочередное право зачисления. Ребята и их родители могут воспользоваться этой возможностью, но только в школах по месту жительства. Рекомендую ознакомиться со списком льготных категорий на сайте министерства образования».

В Калининградской области снижается число детей, поступающих в первый класс. Тренд наметился начиная с 2022 года. За последние пять лет самое большое количество первоклассников было отмечено в 2021 году — 13 902 ученика. Большая часть первоклассников поступает в школы областного центра. Прогнозируемое количество первоклассников в Калининграде в новом учебном году — 6 912 человек. В 2023 году более трёх сотен поступающих в первые классы детей не смогли получить места в школах по месту регистрации. По словам сити-менеджера Елены Дятловой, проблемными оказались школы № 46 и № 58. Снять нагрузку с последней, куда пытаются записать детей родители со всего города, власти рассчитывают за счёт двух новых корпусов. Здание на ул. Благовещенской должно принять учеников 1 сентября 2025 года. Открыть корпус на Мариенко смогут не раньше 2027 года.