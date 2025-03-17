«Весьма тёплые перспективы»: прогноз погоды в Калининградской области на неделю

В ближайшие дни жители Калининграда и области вновь испытают на себе погодные контрасты. Среднесуточная температура, которая в выходные опустилась ниже средних многолетних значений, вновь выйдет в стабильный плюс, однако общую картину подпортит порывистый ветер, сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В понедельник днём местами не исключены слабые кратковременные заряды крупы/мокрого снега, по области +2...+4°C, вечером без существенных осадков. Ветер днём и вечером северный/северо-западный 4-8 м/с, в порывах до 10-12 м/с.

Во вторник ночью на побережье +1...+4°C, в Калининграде −1...+2°C, по области +1...-4°C, облачно с прояснениями и без существенных осадков (местами, особенно по северу области не исключён небольшой снег, переходящий в мокрый снег/дождь). Днём +4...+7°C, облачно с прояснениями и без существенных осадков (местами не исключены небольшой дождь/морось). Ветер в течение суток северо-западный, 4-10 м/с, в порывах до 12-14 м/с (местами до 15 м/с).

В среду ночью на побережье +1...+3°C, в Калининграде и области −1...+1°C. Днём +4...+8°C, облачно с прояснениями и без существенных осадков (местами не исключены небольшие дожди/морось). Ветер в течение суток западный/юго-западный, 4-8 м/с (днём в порывах до 12-14 м/с).

Далее регион, по прогнозу синоптиков, ожидают «весьма тёплые перспективы: по мере смещения ядра антициклона на юго-восток вдоль его периферии к нам закономерно начнут поступать более тёплые воздушные массы, что в совокупности с солнечным прогревом должно способствовать заметному повышению температурного фона».

В четверг, по предварительным данным, потеплеет до +10°С, далее тенденция сохранится. При ясном небе столбик термометра может подняться и до +15°С. «Природные процессы неумолимо идут в сторону тепла, и синоптическая обстановка может лишь „корректировать“ характер весны», — добавили метеорологи.