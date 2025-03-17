В Калининграде намерены назвать улицу в честь Героя России Сергея Чебнёва

В Калининграде назовут новую улицу в честь Героя России Сергея Чебнёва. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.

«Он показал пример, каким нужно быть человеком, как нужно любить Родину и свою страну. Сергей, будь уверен, что твоя семья будет под нашей защитой и заботой. Мы будем всегда тебя помнить. Мы приняли решение назвать в честь Сергея [Чебнёва] новую улицу. Это одна из тех вещей, которые мы можем сейчас для него сделать», — цитирует Беспрозванных «ТАСС».

Ранее 12 марта в комментариях на своей странице «ВКонтакте» Беспрозванных писал, что уже поручил проработать этот вопрос городской администрации.

Напомним, что звание Героя России подполковник Сергей Чебнёв получил за бои в Курской области в августе 2024 года. 12 дней, командуя личным составом трёх полков различного подчинения, он оборонял Малую Локню и удерживал плацдарм вблизи города Суджа, куда вторглись подразделения ВСУ.

6 марта награда мужа была передана Ольге Чебнёвой Владимиром Путиным. Пресс-служба президента сообщала, что 18 августа 2024 года Сергей Чебнёв лично возглавил контратаку штурмовой группы, чтобы не дать десанту противника закрепиться в тылу подразделений. В ходе боя группа попала под удары миномётов и дрона-камикадзе, подполковник получил смертельные ранения.