В Калининграде намерены назвать улицу в честь Героя России Сергея Чебнёва

В Калининграде намерены назвать улицу в честь Героя России Сергея Чебнёва
Фото: телеграм-канал Алексея Беспрозванных
Все новости по теме: Спецоперация России на Украине

В Калининграде назовут новую улицу в честь Героя России Сергея Чебнёва. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.

«Он показал пример, каким нужно быть человеком, как нужно любить Родину и свою страну. Сергей, будь уверен, что твоя семья будет под нашей защитой и заботой. Мы будем всегда тебя помнить. Мы приняли решение назвать в честь Сергея [Чебнёва] новую улицу. Это одна из тех вещей, которые мы можем сейчас для него сделать», — цитирует Беспрозванных «ТАСС».

Ранее 12 марта в комментариях на своей странице «ВКонтакте» Беспрозванных писал, что уже поручил проработать этот вопрос городской администрации.

Напомним, что звание Героя России подполковник Сергей Чебнёв получил за бои в Курской области в августе 2024 года. 12 дней, командуя личным составом трёх полков различного подчинения, он оборонял Малую Локню и удерживал плацдарм вблизи города Суджа, куда вторглись подразделения ВСУ.

6 марта награда мужа была передана Ольге Чебнёвой Владимиром Путиным. Пресс-служба президента сообщала, что 18 августа 2024 года Сергей Чебнёв лично возглавил контратаку штурмовой группы, чтобы не дать десанту противника закрепиться в тылу подразделений. В ходе боя группа попала под удары миномётов и дрона-камикадзе, подполковник получил смертельные ранения.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter