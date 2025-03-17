В регионе запустили программу подготовки к госслужбе для участников СВО

В Калининградской области начинает действовать программа для участников и ветеранов СВО «Герои 39». Целью программы обозначена подготовка квалифицированных и компетентных руководителей для последующей работы в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных им организациях. Обучение будет проходить в Западном филиале РАНХиГС. Соответствующий указ опубликован на портале официально опубликованных правовых актов.

Как сообщается на сайте программы, участие в ней даёт возможности развития необходимой для гражданской службы управленческой и психологической компетенции, формирования представления о системе государственного управления и органов публичной власти, а также получение комплексных знаний и опыта, необходимых для работы в органах публичной власти.

«Вы — новое поколение лидеров, герои, для кого честь и достоинство — высшие ценности. И наш долг — помочь вам как будущим управленцам реализовать свой потенциал на благо региона и страны. Выполняя поставленную президентом России задачу, основывались на опыте федеральной программы „Время Героев“», — пишет губернатор Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.

Для того, чтобы стать участником программы, необходимо наличие высшего образования, временная или постоянная регистрация на территории Калининградской области, отсутствие неснятой судимости, наличие управленческого опыта и российское гражданство.

Отбор будет производиться на конкурсной основе. Он будет проходить в три этапа: подача заявки (17 марта — 20 апреля), тестирование (22 апреля — 6 мая) и собеседование в режиме онлайн (12 мая — 9 июня). Формирование итоговых списков пройдёт с 10 июня по 1 июля.

«На первый поток мы отберём 50 человек, с возможностью отложенного обучения — ещё 25. Утвердил рабочую группу, которая займётся обработкой заявок и обеспечит прозрачность отбора. Буду лично отслеживать процесс», — добавил Беспрозванных.

Старт обучения запланирован на 1 сентября. Оно будет состоять из четырёх модулей: «Государственная политика и система госуправления», «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление» и «Современные технологии управления».