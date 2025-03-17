В Госдуме предложили сократить сроки выплаты пособий военнослужащим

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о сокращении срока предоставления единовременных выплат военнослужащим до 15 дней. Предполагается, что это поможет оперативнее предоставлять необходимые меры поддержки бойцам СВО и членам их семей. Об этом сообщают «Ведомости».

Мера направлена на выплаты членам семьи погибшего военного (единовременная выплата составляет 3 млн руб.), военнослужащим, получившим травму (2 млн руб.), а также срочникам и призванным на военные сборы гражданам, получившим травму во время службы (1 млн руб.).

Законопроектом предлагается дополнить ст. 3 закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» (№ 306-ФЗ) словами о том, что единовременные выплаты производятся не позднее 15 дней со дня получения полного комплекта документов, необходимых для принятия решения о выплатах и окончания проверки полноты поступивших документов и правильности их оформления. Срок проведения указанной проверки не должен превышать 15 дней.

Как заявила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, 15 дней достаточно для межведомственного взаимодействия и работы с документами и заявителем. По её словам, за этот срок не только возможно принять решение о выплатах, но и завершить проверку полноты поступивших документов и правильности их оформления.