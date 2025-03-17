На ул. Крымской в Калининграде разрешили вырубить 117 деревьев (фото)

117 деревьев разрешили вырубить власти Калининграда для выполнения работ по благоустройству на ул. Крымской. Соответствующая информация размещена на сайте горадминистрации.

Порубочный билет выдан компании «Латерра Нова» 14 марта и действует до 31 октября 2025 года. Вырубка запланирована на земельном участке с кадастровым номером 39:15:133008:3075. Срубить планируют ивы, берёзы, осины и ольху. Проект компенсационного озеленения предусматривает посадку 100 сербских елей «Брунс» или «Пендула» на том же земельном участке. Компенсационная стоимость оплачена в сумме 2 594 021 рубль.

В 2021 году компания «Латерра Нова» получила разрешение на строительство выставочного центра на ул. Крымской в Калининграде.