Зеленоградский суд отправил в колонию пособника мошенников, обманувшего пенсионерку

Зеленоградский суд приговорил к лишению свободы 22-летнего калининградец, участвовавший в похищении денег у пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Установлено, что 28 марта 2024 года подсудимый П. по предложению неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласился похитить денежные средства у жительницы Зеленоградска. Сообщник П., выдавая себя за сотрудника правоохранительных органов, позвонил женщине и сообщил, что ее внучка совершила ДТП с пострадавшим. Чтобы прекратить уголовное преследование девушки, звонивший предложил пенсионерке выплатить ущерб потерпевшему. Деньги надо было передать через водителя такси, который приедет к женщине домой. Обманутая пенсионерка согласилась и сообщила свой адрес.

После этого неустановленное лицо вызвало автомобиль такси к ее дому, где ничего не подозревающий водитель забрал у нее посылку, в которой находились 40 000 рублей и 1 400 евро. В свою очередь П., получив сведения о месте прибытия такси, приехал и забрал у водителя посылку с деньгами. В результате потерпевшей причинен значительный материальный ущерб на сумму 180 378,56 рубля.

В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении признал полностью, дело рассматривалось в порядке особого производства. Его действия квалифицированы судом по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

Приговором Зеленоградского районного суда П. окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшей материальный ущерб. Приговор не вступил в законную силу.