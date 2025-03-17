На Куршской косе подсчитали диких животных (фото)

На Куршской косе подвели итоги ежегодного учёта численности основных видов диких животных. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка.

«По итогам ежегодного учёта численности основных видов диких животных, проведённого в национальном парке 6 марта 2025 года, выведена наиболее вероятная численность диких обитателей Куршской косы по состоянию на март 2025 года: лось — 10 особей, косуля — 90, кабан — 35, пятнистый олень — 48, лиса — 31, заяц-русак — 17. Также на территории национального парка „Куршская коса“ обитает примерно 40 бобров, 7 выдр, 21 куница, 31 белка, 19 енотовидных собак, 8 горностаев, 4 норки, 7 барсуков, 5 хорьков и 10 ондатр», — говорится в сообщении.

Учёт проводился методом шумового прогона восьми пробных площадок. Были выбраны места наибольшей концентрации диких животных по результатам визуальных наблюдений: подкормочные площадки, кормовые навесы и т.д.

Фото: пресс-служба нацпарка Куршская коса

«Изменения численности животных на Куршской косе в последние годы незначительны. За год немного увеличилось поголовье оленей. Сократилось количество лисиц, которое зависит от состояния кормовой базы (основным кормом для этого животного являются мышевидные грызуны) и колеблется год от года. В природе возможны циклы колебаний численности мышевидных грызунов, соответственно которым изменяется и количество лисиц. Результаты учёта будут взяты за основу при планировании биотехнических мероприятий на 2025-2026 годы», — добавили в пресс-службе.

Наиболее вероятная численность диких животных на Куршской косе по подсчётам за 4 марта 2024 года составляла: 9 лосей, 102 косули, 57 кабанов, 44 пятнистых оленя, 40 лис и 19 зайцев-русаков. Также на территории национального парка обитали примерно 27 бобров, 7 выдр, 27 куниц, 47 белок , 19 енотовидных собак, 10 горностаев, 15 норок, 9 барсуков, 16 хорьков и 14 ондатр.