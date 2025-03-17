Облвласти закрыли движение в пос. Славинск по трассе из Полесска в Правдинск

Областные власти закрыли движение по трассе из Полесска в Правдинск в посёлке Славинск. Соответствующий приказ министерства развития инфраструктуры региона опубликован на официальном сайте правовой информации.

Ограничения ввели с 15 марта по 30 июня на улице Центральной в Славинске Гвардейского округа. На этот же период меняется схема движения автобусов № 134 «Калининград — Славинск» и № 341 «Гвардейск — Полесск». Отмечается, что решение приняли «в целях обеспечения безопасности дорожного движения при производстве работ по капитальному ремонту на автомобильной дороге» 27А-036.





Изображение: скриншот схемы из приказа мининфраструктуры Калининградской области