Минкульт выступил против включения покупки книг в программу «Пушкинской карты»

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В Министерстве культуры России не поддерживают инициативу о включении покупки книг в программу «Пушкинской карты», лимит которой составляет 5 тысяч рублей в год. В итоге молодые люди не смогут купить билеты в театры и музеи, поскольку лимита карты не хватит на все. Об этом заявила глава Минкульта Ольга Любимова на заседании комитета Госдумы по культуре, комментируя соответствующее предложение, пишет «Интерфакс».

«Книги дорогие, и у нас теряют очень сильно наши учреждения замечательные культуры. Потому что, если купить одну книжку и не купить потом ни одного билета, то, соответственно, у детей не будет возможности ни пойти в кино, ни пойти в театр, ни пойти в музей», — сказала Любимова.

Министр предложила депутатам проработать этот вопрос с Минцифры РФ, «которые книжки издают, которые понимают, сколько их, кто издает, какие книги», «и сделать все-таки проект не с „Пушкинской картой“, не отнимая у наших учреждений культуры (средства — ИФ) на походы в книжные магазины».

К тому же, по мнению Любимовой, «здесь технологически будет очень сложный проект», поскольку для его реализации проекта будет необходимо решить ряд вопросов, связанных с тем, какие книжные магазины войдут в программу и какой перечень литературы можно будет приобрести.

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