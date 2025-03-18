Погода в Калининградской области 18 марта

Днем во вторник, 18 марта, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Максимальная температура воздуха составит +6°С, сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление — 768 мм ртутного столба, ветер западный, 6 м/c.



На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +5°С, ночью +1°С, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём +4°С, ночью −5°С, на всей территории области без осадков.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре во вторник облачно. Температура утром +3°С, днём +6°С, вечером +4°С. Атмосферное давление — 767 мм рт.ст. Влажность — до 79%.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», во вторник днём в регионе ожидается +4...+7°C, переменная облачность/облачно с прояснениями, без существенных осадков . При этом местами не исключен небольшой дождь/морось. Ветер в течение суток северо-западный, 4-10 м/с, в порывах до 12-14 м/с (местами до 15 м/с). Ветер будет снижать «ощущаемую (эффективную) температуру», отмечают синоптики-любители.