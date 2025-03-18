Минздрав предлагает сузить перечень медпоказаний к прерыванию беременности

Минздрав РФ предложил сузить перечень медицинских показаний для проведения искусственных прерываний беременности. Как пишет «Коммерсант», обновленный перечень медицинских показаний содержится в опубликованном проекте приказа Минздрава.

«Список заболеваний, при которых рекомендуется сделать аборт, станет более детализированным», — отмечает издание. В документ попадут все состояния, связанные с употреблением психоактивных веществ, при которых рекомендуется сделать аборт. Ряд заболеваний предлагается сделать показанием к прерыванию беременности только при тяжелом течении или при «резистентности» (устойчивости) к любым видам терапии. «К таким болезням относятся, в частности, шизофрения, обсессивно-компульсивное „Коммерсант“, посттравматическое стрессовое расстройство, нервная булимия и нервная анорексия, расстройства личности», — пишет издание.

Ревматоидный артрит и его редкие формы — синдром Фелти и болезнь Стилла, развивающаяся у взрослых, синдром дуги аорты, системная красная волчанка будут противопоказаниями для родов при отсутствии эффекта от лечения. «Достижения медицины, актуализация клинических рекомендаций, появление новых методик диагностики, эффективного лечения и профилактики заболеваний расширили возможности оказания медпомощи для сохранения здоровья беременной и вынашивания плода»,— пояснили «Коммерсанту» в Минздраве.

Как напоминает «Коммерсант», число абортов в России стабильно сокращается. В 2023 году их число составило 467,6 тысяч, что более чем вдвое ниже уровня 2013 года (более 1 млн). По оценке экспертов, около 300 тысяч абортов в год делается без медицинских показаний.

Отметим, по российскому законодательству, прерывание беременности на сроке до 12 неделе является единоличным правом женщины. На более поздних сроках аборты можно делать только по социальным показаниям (до 22 недель) и медицинским показаниям (на любом сроке).