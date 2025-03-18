Минздрав предлагает сузить перечень медпоказаний к прерыванию беременности

Все новости по теме: Медицина

Минздрав РФ предложил сузить перечень медицинских показаний для проведения искусственных прерываний беременности. Как пишет «Коммерсант», обновленный перечень медицинских показаний содержится в опубликованном проекте приказа Минздрава.

«Список заболеваний, при которых рекомендуется сделать аборт, станет более детализированным», — отмечает издание. В документ попадут все состояния, связанные с употреблением психоактивных веществ, при которых рекомендуется сделать аборт. Ряд заболеваний предлагается сделать показанием к прерыванию беременности только при тяжелом течении или при «резистентности» (устойчивости) к любым видам терапии. «К таким болезням относятся, в частности, шизофрения, обсессивно-компульсивное „Коммерсант“, посттравматическое стрессовое расстройство, нервная булимия и нервная анорексия, расстройства личности», — пишет издание.

Ревматоидный артрит и его редкие формы — синдром Фелти и болезнь Стилла, развивающаяся у взрослых, синдром дуги аорты, системная красная волчанка будут противопоказаниями для родов при отсутствии эффекта от лечения. «Достижения медицины, актуализация клинических рекомендаций, появление новых методик диагностики, эффективного лечения и профилактики заболеваний расширили возможности оказания медпомощи для сохранения здоровья беременной и вынашивания плода»,— пояснили «Коммерсанту» в Минздраве.

Как напоминает «Коммерсант», число абортов в России стабильно сокращается. В 2023 году их число составило 467,6 тысяч, что более чем вдвое ниже уровня 2013 года (более 1 млн). По оценке экспертов, около 300 тысяч абортов в год делается без медицинских показаний.

Отметим, по российскому законодательству, прерывание беременности на сроке до 12 неделе является единоличным правом женщины. На более поздних сроках аборты можно делать только по социальным показаниям (до 22 недель) и медицинским показаниям (на любом сроке).


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter