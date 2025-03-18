На капремонт территории покет-парка «Лютеркирха» выделяют почти 4 млн рублей

На капремонт территории покет-парка «Лютеркирха» выделяют почти 4 млн рублей
Изображение из презентации проекта
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Администрация Черняховского муниципального округа готовится к поиску подрядчика для капитального ремонта территории покет-парка «Лютеркирха» на ул. Горной. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Власти выделяют на работы 3 956 476 рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте опубликованы не были.

«Лютеркирха» — один из пяти тематических садов, которые планируют создать в Черняховске в рамках проекта «Пространство человека». Он вошёл в число победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2024 году. Другим покет-паркам дали названия «Музей брусчатки», «Кинолента», «Тиволи» и «Застёжка». Предполагается, что каждый «карманный парк» будет иметь тематику, связанную с особенностями города, и свою цветовую палитру.

Согласно информации из презентации проекта, покет-парк «Лютеркирха» «посвящён некогда располагавшейся здесь и ныне утраченной лютеранской кирхе, которая была как важной частью площади, так и силуэтом города». Арт-объект должен быть воссоздан «по образу старого строения ЛютерКирхи» и изготовлен из просечно-вытяжного листа. «Пространственный объём представляет собой входную группу кирхи и контрофорсы, выявляющие идентичность кирхи. В ночное время предусмотрена декоративная подсветка, подчеркивающая вертикальность конструкции», — гласит описание.


Проект «Пространство человека» разделён на четыре этапа. На реализацию первой очереди потребуется более 542 млн рублей. По 90 млн должны выделить федеральный и региональный бюджеты, 30 млн — муниципальная казна. Также планируют привлечь более 332 млн внебюджетных средств. В эту стоимость включено строительство многоквартирного жилого дома, открытие точек общепита, проката, детских аттракционов и салона сувениров. Первый этап проекта планируют реализовать к концу 2026 года.

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