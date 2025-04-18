В Черняховске готовятся к ремонту территории покет-парка «Кинолента»

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Иллюстрации из презентации проекта

В Черняховске планируют приступить к капитальному ремонту территории покет-парка «Кинолента» на ул. Госпитальной. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится МБУ «Служба заказчика-застройщика». На работы выделяют 1 929 009 рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

«Кинолента» — один из пяти тематических садов, которые планируют создать в Черняховске в рамках проекта «Пространство человека». Он вошёл в число победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2024 году. Другим покет-паркам дали названия «Музей брусчатки», «Лютеркирха», «Тиволи» и «Застёжка». Предполагается, что каждый «карманный парк» будет иметь тематику, связанную с особенностями города, и свою цветовую палитру.

Согласно информации из презентации проекта, основной элемент покет- парка «Кинолента» — «декоративная лента, напоминающая киноленту, которая как бы размоталась с двух сторон от дорожки». Цветовая гамма покет-парка — серебристо-синий. Место расположения «Киноленты», ул. Госпитальная, по мнению авторов проекта «напоминает горную улочку Швейцарии или Италии».

На капремонт территории покет-парка «Лютеркирха» на ул. Горной выделили 3 956 476 рублей.

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