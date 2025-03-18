БФУ им. И. Канта прошёл отбор в основной трек программы «Приоритет-2030»

Все новости по теме: Образование

БФУ им. И. Канта вошёл во вторую группу университетов основного трека программы «Приоритет-2030» и может претендовать на грант в 460 млн рублей. Об этом сообщил PR-офис университета. Ранее вуз входил в первую группу «Приоритета-2030».

Список образовательных учреждений утвердил Совет по поддержке программ развития университетов — участников «Приоритета-2030». В него вошли 100 вузов, их поделили на три группы. 11 университетов первой группы получат по 1 млрд рублей. Для второй группы (21 вуз) предусмотрено по 460 млн рублей. До 68 высших образовательных учреждений из третьей группы доведут до 100 млн рублей. Общий объём средств, который распределят среди всех вузов, составит 27,8 млрд рублей. 70% из всех образовательных учреждений являются региональными.

«Средства субсидий могут быть направлены на привлечение в университеты исследователей мирового уровня; приобретение высокотехнологичного оборудования; организацию научных мероприятий; поддержку ведущих преподавателей, молодых ученых и обучающихся и, конечно, на реализацию высокотехнологичных проектов вместе с индустриальными партнёрами», — говорится в сообщении университета.

В 2024 году БФУ входил в первую группу основного трека программы «Приоритет 2030». По словам и.о. ректора Маскима Дёмина, соотносить этот итог и нынешний не стоит, так как «условия сильно изменились». Тогда 15 университетов вошли в первые две группы по двум направлениями «Исследовательское лидерство» и «Отраслевое и региональное лидерство», и БФУ шёл по региональному треку. В 2025 году трек один, и в первую группу вошло 11 образовательных учреждений. 10 из них, по словам и.о. ректора БФУ, — «университеты исследовательского трека в прошлом».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter