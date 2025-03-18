Национальный парк «Куршская коса» повышает плату за посещение

Стоимость посещения национального парка «Куршская коса» с 1 апреля 2025 года составит 400 рублей с человека. Как сообщает пресс-служба учреждения, расценки изменяются по согласованию с Минприроды России. Легковые автомобили и мотоциклы смогут проезжать бесплатно.

«Плата за посещение физическими лицами национального парка „Куршская коса“ в целях туризма и отдыха, составит 400 рублей с человека, — сообщает пресс-служба. — Данная мера направлена на снижение антропогенной нагрузки на уникальные природные комплексы Куршской косы и регулирование посещения национального парка».

Одновременно отменяется плата за предоставление мест стоянок (парковок) для посетителей национального парка на мотоциклах и легковых автомобилях (установлена в размере 150 руб.). «Это означает, что водитель, который заезжает на территорию национального парка на автомобиле или мотоцикле, будет платить 400 рублей за человека, транспортное средство может проехать бесплатно», — пояснили в учреждении.

В пресс-службе учреждения напомнили, что по-прежнему бесплатно национальный парк могут посещать пенсионеры, школьники и дошкольники, многодетные родители, малоимущие граждане, инвалиды и сопровождающие их лица, ветераны боевых действий, дети-сироты и ряд других льготных категорий. Правом на льготу можно воспользоваться при предъявлении соответствующих документов.

Как отметили в нацпарке, собранные средства расходуются на противопожарные, биотехнические мероприятия, охрану и защиту лесов, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства, экологическое просвещение, научные исследования, экологический мониторинг, организацию и развитие регулируемого туризма и отдыха, сохранение и восстановление историко-культурных комплексов и объектов, вывоз мусора, обслуживание биотуалетов и т.п.

В настоящее время стоимость входного билета на Куршскую косу на сутки составляет 300 рублей, если Вы проходите пешком или двигаетесь на велосипеде. Прибывающие на рейсовом автобусе также оплачивают билет по этому тарифу. Цена въезда на легковом автомобиле или мотоцикле — 450 рублей.