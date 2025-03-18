Прокуратура добилась возвращения в госсобственность участка в Гурьевском районе

Прокуратура добилась возвращения в госсобственность участка в Гурьевском районе
Фото пресс-службы прокуратуры
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По иску Калининградской межрайонной природоохранной прокуратуры в государственную собственность возвращен земельный участок, расположенный в границах береговой полосы. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Ведомство провело проверку законности приватизации земельного участка по ул. Князева в п. Рассвет Гурьевского района. Выяснилось, что в нарушение требований земельного законодательства часть земельного участка, расположенная в границах береговой полосы мелиоративного канала, находится в частной собственности. Кроме того, собственником земельного участка произведена засыпка русла водного объекта и осуществлено его переустройство в закрытый коллектор.

По иску природоохранного прокурора часть земельного участка площадью более 300 кв. м возвращена в государственную собственность, на ответчика возложена обязанность по приведению водного объекта в первоначальное состояние.

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