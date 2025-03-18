Калининградские медики провели уникальную операцию, сохранив ногу пациентке

Во вторник, 18 марта, в Областной клинической больнице хирурги Алексей Шатравка и Игорь Патлай вместе с бригадой анестезиологов провели калининградке гибридную операцию на артериях нижних конечностей. Благодаря мастерству медиков пациентке удалось сохранить ногу. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Как пояснил заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Алексей Шатравка, такое вмешательство сочетает в себе классический «открытый» этап операции (тромбэктомию) и выполняемую сразу после него эндоваскулярную операцию. «Уникальность операции заключалась в том, что оба этапа проходили одновременно, — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Игорь Патлай. — В практике Областной клинической больницы гибридные операции выполняются уже несколько лет, однако ее ювелирность позволяет спасти людей от тяжелейших последствий».

По прогнозу врачей, уже через неделю женщина сможет вернуться к привычной жизни.