Погода в Калининградской области 19 марта

В среду, 19 марта, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +7°С, ночью столбик термометра опустится до −1°С. Скорость ветра составит от 2 до 6 м/с с порывами до 13 м/с, направление — запад. Атмосферное давление выше нормы — 770 мм рт. ст. Относительная влажность 79%. Температура воды: 4°.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более тёплую погоду на востоке региона — до +8°С. В Зеленоградске, Пионерском и Балтийске воздух днём не прогреется выше +7°С. Ночью на побережье традиционно теплее — +2°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в среду в областном центре ожидается облачная с прояснениями погода. Утром температура воздуха достигнет отметки +3,4°С, днём потеплеет до +6,2°С, вечером похолодает до +0,5°С. Влажность — до 100%.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», днём в регионе будет облачно с прояснениями, +4...+7°С, без существенных осадков. Ощущаемую температуру вновь снизит западный ветер с порывами до 13-16 м/с. «Прохладе осталось недолго: ветер стихнет, прояснится и потеплеет в четверг», — обещают синоптики.