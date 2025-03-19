В «Виштынецком» рассказали, нужно ли платить пассажирам рельсобуса за въезд

В «Виштынецком» рассказали, нужно ли платить пассажирам рельсобуса за въезд
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Пассажирам рельсобуса, прибывающим в Краснолесье, не нужно будет платить за посещение национального парка «Виштынецкий», несмотря на то, что вокзал находится на территории особо охраняемой природной территории. Об этом «Новому Калининграду» рассказали в пресс-службе нацпарка «Куршская коса», в подчинении которого находится «Виштынецкий».

«Действительно, станция в посёлке Краснолесье находится на территории национального парка, — уточнили в пресс-службе. — Но сам посёлок не включён в его состав. Поэтому билет на посещение нужно будет приобретать только тем туристам, которые захотят посетить объекты инфраструктуры национального парка, выйти за пределы посёлка. Перрон таким объектом не является».

Ранее в нацпарке сообщали, что коммерческая деятельность на территории вокзала в Краснолесье, реконструкцией которого занимается калининградский предприниматель Сергей Свердлов, пока под вопросом. Глава администрации Нестеровского округа Алексей Родин подтвердил, что власти и инвестор пока ждут утверждения положения национального парка.

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