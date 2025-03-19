В Светлогорске двое рабочих получили травмы при обрушении лестничного пролёта (фото)

В Светлогорске следователи регионального управления СКР устанавливают обстоятельства травмирования двух сотрудников в строящемся доме на улице Октябрьской. Как сообщает пресс-служба ведомства, информация о получении травм на объекте поступила 18 марта.
«По предварительным данным, сотрудники прибыли на объект для согласования объема электромонтажных работ, — уточняют в пресс-службе. — В тот момент, когда они поднимались по лестнице на 3-й этаж дома, произошло обрушение лестничного пролета. С травмами оба мужчины госпитализированы в лечебное учреждение».
По факту получения травм Светлогорским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области организована доследственная проверка.
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли необходимую документацию и назначили судебную экспертизу.Напомним, что 14 марта стало известно о возбуждении уголовного дела из-за нарушения правил строительных работ, повлекших гибель рабочего на строительном объекте на острове Октябрьском в Калининграде.