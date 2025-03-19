В Светлогорске двое рабочих получили травмы при обрушении лестничного пролёта (фото)

В Светлогорске двое рабочих получили травмы при обрушении лестничного пролёта (фото)
Фото: пресс-служба управления СКР по Калининградской области
Все новости по теме: Безопасность

В Светлогорске следователи регионального управления СКР устанавливают обстоятельства травмирования двух сотрудников в строящемся доме на улице Октябрьской. Как сообщает пресс-служба ведомства, информация о получении травм на объекте поступила 18 марта.

«По предварительным данным, сотрудники прибыли на объект для согласования объема электромонтажных работ, — уточняют в пресс-службе. — В тот момент, когда они поднимались по лестнице на 3-й этаж дома, произошло обрушение лестничного пролета. С травмами оба мужчины госпитализированы в лечебное учреждение».

По факту получения травм Светлогорским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области организована доследственная проверка.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли необходимую документацию и назначили судебную экспертизу.

Напомним, что 14 марта стало известно о возбуждении уголовного дела из-за нарушения правил строительных работ, повлекших гибель рабочего на строительном объекте на острове Октябрьском в Калининграде.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter