СК: на стройплощадке на Острове смертельные травмы получил 27-летний рабочий

СК: на стройплощадке на Острове смертельные травмы получил 27-летний рабочий
Фото пресс-службы регионального СК
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В Калининграде возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту гибели рабочего на строительном объекте на Острове. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По предварительным данным, днем 13 марта на одном из строительных объектов на Октябрьском острове два слесаря монтажника субподрядной организации перемещались по помещениям строительного объекта на ножничном подъемнике. При проезде через дверной проем одного из них прижало к стене. 27-летний мужчина с травмами был госпитализирован в лечебное учреждение, где, несмотря на квалифицированную медицинскую помощь, скончался.

Следователем произведен осмотр места происшествия, изъята необходимая документация, допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз. Выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых.

Как уточнил «Новому Калининграду», инцидент случился на стройплощадке филиала Большого театра, где 12 марта произошел еще один несчастный случай. Тогда в результате падения в шахту лифта погиб 48-летний рабочий.


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