Правительство предлагает жителям переобучиться на монтажников и трактористов

Правительство Калининградской области объявило о старте реализации программы бесплатного переобучения и дополнительного профессионального образования граждан по наиболее востребованным на рынке труда направлениям. Как сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на вице-премьера Анжелику Майстер, в 2025 году обучение в рамках нацпроекта «Кадры» могут пройти около 500 граждан.

«Для жителей Калининградской области будет доступно около 300 образовательных программ, в их перечень включены профессии, особо востребованные в промышленности и сельском хозяйстве, в том числе водители, трактористы, монтажники», — сообщили в правительстве. Основная цель профессионального обучения — последующее трудоустройство человека или сохранение занятости.

«В 2024 году свыше 70 процентов участников проекта нашли работу. Наиболее востребованными стали направления подготовки HR-специалистов, поваров, экскурсоводов, менеджеров гостиничного и ресторанного бизнеса. Рассчитываем, что в нынешнем году обучение в рамках нацпроекта „Кадры“ пройдут около 500 граждан», — рассказала зампредседателя правительства — министр социальной политики Анжелика Майстер.

В правительстве напомнили, что в программе сохранены категории граждан, имеющие право на бесплатное переобучение. В их числе — люди с инвалидностью, участники специальной военной операции и члены их семей, мужчины и женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, граждане в возрасте 50 лет и старше, неработающие мамы детей дошкольного возраста, отдельные категории молодых людей до 35 лет, а также граждане, ищущие работу, безработные или находящиеся под риском увольнения.