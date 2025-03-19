В Зеленоградске хотят отловить бобра, который перегрыз дерево на берегу пруда

Власти Зеленоградского округа хотят отловить бобра, который перегрыз дерево на берегу пруда на Окружной улице. Об этом сообщила муниципальная газета «Волна» в своём телеграм-канале.

Инцидент с деревом произошёл в выходные. Газета отметила, что бобр перегрыз ствол двенадцатилетнего вяза. В понедельник, 17 марта, сотрудники МАУ «Озеленитель» установили защитные ограждения на деревья, высаженные вокруг пруда. Погибший вяз заменят взрослым саженцем. Его также обнесут металлической сеткой.

«Бобра же решено отловить и вывезти из города в место, где он сможет строить свои плотины вне городских рекреационных зон», — говорится в сообщении.