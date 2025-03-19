У Верхнего озера в Калининграде планируют обустроить детскую площадку

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Эскизы: портал госзакупок

Власти Калининграда ищут подрядчика для обустройства детской площадки на территории, примыкающей к Верхнему озеру. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Речь идёт о территория общего пользования в районе дома № 75 на ул. Курортной. Проект включает установку оборудования детской игровой площадки, устройство травмобезопасного покрытия, рассредоточенных входов со стороны Верхнего озера и ул. Курортной, зон отдыха со скамьями, посадку живой изгороди, установку урн и низкого ограждения зон посадки растений для их сохранности, монтаж освещения. Основные элементы, которые планируют установить на площадке: игровой комплекс «Башня», двухсекционные качели и два встроенных батута.

В настоящее время указанная территория огорожена, там располагаются элементы существующей детской площадки и беседка, которые не используются.

Начальная стоимость контракта — 19 206 342 рубля. Заявки на участие в торгах принимают до 26 марта. Итоги аукциона по определению подрядчика планируют подвести 28 марта. Работы необходимо выполнить за 155 дней.

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