Подрядчик приступает к благоустройству новой детской площадки на Верхнем озере (фото)

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Фото: Telegram-канал главы администрации Калининграда Елены Дятловой

На этой неделе подрядчик должен приступить к благоустройству новой детской площадки на набережной Верхнего озера. Об этом сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова в своём Telegram-канале.

Площадка должна появиться по адресу: Курортный проспект, 75а. «Ещё не так давно наш муниципальный контроль освобождал эту территорию от самозахвата, а сегодня благодаря нацпроекту и деньги нашлись на приведение её в порядок, — написала Дятлова. — Фактически это станет ещё одним местом притяжения на Верхнем озере, куда родители смогут приводить своих детей во время прогулок».

О том, что власти Калининграда ищут подрядчика для обустройства детской площадки на территории, примыкающей к Верхнему озеру, стало известно в марте 2025 года. На работы выделяли 19,2 млн рублей. Победителем аукциона стала компания «Техстрой Проект», снизившая начальную стоимость до 18,7 млн. По информации портала госзакупок, контракт в настоящее время находится на стадии исполнения. Завершить его необходимо до 24 октября 2025 года.

Проект включает установку оборудования детской игровой площадки, устройство травмобезопасного покрытия, рассредоточенных входов со стороны Верхнего озера и ул. Курортной, зон отдыха со скамьями, посадку живой изгороди, установку урн и низкого ограждения зон посадки растений для их сохранности, монтаж освещения. Основные элементы, которые планируют установить на площадке: игровой комплекс «Башня», двухсекционные качели и два встроенных батута.

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