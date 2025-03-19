Облвласти выдали разрешение на строительство отеля в центре Зеленоградска

Областные власти выдали разрешение на строительство восьмиугольного отеля возле «Розы ветров» в центре Зеленоградска. Соответствующая информация содержится в реестре на сайте регионального правительства.

Возведение пятиэтажного здания гостиничного комплекса запланировано участке с кадастровым номером 39:05:010110:250 на улице Володарского между домами № 8 и № 16Б. Источник «Нового Калининграда» сообщил, что территория в настоящее время свободна от жилищной застройки, на ней располагаются хозпостройки. Около места строительства располагается также спальный комплекс санатория «Зеленоградск».

Разрешение выдано ООО «СЗ «Солнечный берег» 4 марта 2025 года. Оно будет действовать до 4 января 2026-го. Согласно данным из ЕГРЮЛ, генеральным директором компании-застройщика является Елена Дербуш, а учредителем — Рамил Искандеров. Фирма зарегистрирована в Гусеве на улице Железнодорожной.

Изображения: скриншоты презентации проекта на градсовете

Проект отеля у «Розы ветров» прошёл градсовет с четвёртого раза в конце октября 2023 года. Его автор — бюро «Другая архитектура». Он предполагает возведение гостиницы с пятью надземными и одним подземным этажом. Предельная высота здания составит 20 метров, общая площадь — 1857 кв. м. Отель рассчитан на 24 номера, а парковка, расположенная в подземном этаже, — на восемь машиномест. В декабре 2024-го проект гостиницы прошёл экспертизу.