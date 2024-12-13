Экспертиза одобрила проект строительства гостиницы в центре Зеленоградска

Проект строительства гостиницы в центре Зеленоградска прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.
Процедура завершилась 10 декабря. Документацию для экспертизы подготовила калининградская компания ООО «Проекткант». В качестве экспертной организации выступило калининградское ООО «Алекслаут». Форма экспертизы — негосударственная.
Строительство гостиницы запланировано на улице Володарского. Застройщиком выступит ООО «Специализированный застройщик „Солнечный берег“», зарегистрированный в Гусеве на ул. Железнодорожной. По данным базы контрагентов, директором является Елена Дербуш, учредителями — Рамил Искандеров и Елена Дербуш.