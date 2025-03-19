В Краснознаменском округе выставили на торги здание детского сада (фото)

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Фото: сайт ГИС «Торги»

Власти Краснознаменского муниципального округа выставили на торги здание детского сада в посёлке Узловое. Соответствующая информация размещена на сайте ГИС «Торги».

К покупке предлагается нежилое здание общей площадью 363,7 кв.м с кадастровым номером 39:06:050105:33 на земельном участке общей площадью 4057 кв. м с кадастровым номером 39:06:050105:20, расположенное по адресу: Краснознаменский район, п. Узловое, ул. Советская, дом 33. Указанный год ввода объекта в эксплуатацию — «до 1945». Количество этажей — один. Материал наружных стен — кирпич. Кадастровая стоимость — 4 333 841,93 рубля. Ограничения и обременения отсутствуют.

«Отопление здания автономное (твердотопливное) Имеется возможность подключения к центральному газоснабжению», — говорится в описании.

Начальная цена объекта — 3,63 млн рублей. Шаг аукциона — 108 900 рублей (3%). Размер задатка — 363 тыс. (10%).

Заявки на участие в торгах принимаются с 19 марта по 18 апреля 2025 года. Аукцион планируют провести 22 апреля.

Также администрация Краснознаменского муниципального округа выставила на торги здание дома культуры в посёлке Узловое. Начальная цена объекта — 2 476 666,67 рубля.

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