Облвласти начали проводить рейды по выявлению нелегальных гидов (фото)

Во вторник, 18 марта, сотрудники регионального министерства регионального контроля совместно с полицейскими провели рейд по выявлению нелегальных экскурсоводов. Об этом сообщается на сайте министерства.

«С 1 марта 2025 года оказывать экскурсионные услуги могут только аттестованные гиды. В ходе рейда <...> были выявлены как нелегальные гиды, так и аттестованные, работающие без бейджей. В отношении нарушителей составлены акты и будут приняты соответствующие меры реагирования. <...> Рейды будут проводиться регулярно», — сообщили в минконтроля.

Также в ведомстве подчеркнули, что запись на аттестацию в региональном министерстве по культуре и туризму не дает права на работу гидом — нужна именно аттестация. Экскурсии с аттестованными гидами гарантируют качество и безопасность, считают в минконтроля.

Фото с сайта минконтроля области

