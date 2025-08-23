Ермак посоветовал жаловаться на некачественные экскурсии в минконтроля

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак посоветовал жаловаться на некачественные экскурсии в региональное министерство контроля. Эту мысль он озвучил в эфире Центра управления регионом в пятницу, 22 августа, после того, как ему сообщили о ряде недостоверных фактов, транслируемых аудиогидами.

«Почему нет контроля за аудиогидами на катерах, которые возят по Преголе туристов?» — поинтересовался один из журналистов. Он уточнил, что аудиогид сообщает, что кёнигсбергскую синагогу сожгли в «Ночь хрустальных ножей», а подводная лодка у ММО на днях вернулась из дальнего похода. Такую информацию журналист назвал дезинформацией, а её источники профнепригодными.

«Я сразу рекомендую всем, кто сталкивается с таким проявлением непрофессионализма, сразу фиксировать эти моменты. Когда, как и где происходил тот или иной эпизод, где была непрофессионально подана информация, и сообщать в министерство контроля и хотя бы в министерство культуры и туризма. Мы с удовольствием ознакомимся с этими фактами и передадим в наше минконтроля, которое может выйти на место и применить какие-то санкции», — заявил министр.

При этом Ермак отметил, что у его министерства нет функций по контролю и надзору, поэтому самостоятельно никаких решений в этой области оно принимать не может.

Напомним, что в марте этого года региональные власти начали проводить рейды по выявлению нелегальных экскурсоводов. В минконтроля тогда же подчеркнули, что запись на аттестацию в региональном министерстве по культуре и туризму не дает права на работу гидом — нужна именно аттестация.

